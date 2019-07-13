النهر الصناعي: استمرار منع تشغيل الآبار رغم عودة الكهرباء لمدن الجنوب

قال جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة إن المجموعة المسلحة التي اقتحمت محطة الكهرباء الرئيسية لحقول آبار المياه الخميس الماضي، وأجبرت المشغلين على قطع التيار الكهربائي عن الحقول، ما تزال تمنع إعادة تشغيل حقول الآبار وضخ المياه، على الرغم من تحقيق مطلبها بعودة التيار الكهربائي لمدن الجنوب.

يشار إلى أن المجموعة المسلحة كانت قد أجبرت المشغلين بمحطات الكهرباء الرئيسية رقم واحد واثنين على قطع التيار الكهربائي عن كافة الحقول، مطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب بعد انقطاعه لأكثر من يومين، والعدالة في طرح الأحمال بين المدن كافة، الأمر الذي أدى إلى توقف ضخ المياه من حقول الآبار وانقطاع المياه عن طرابلس منذ يوم الجمعة، إضافة إلى مدن المنطقة الوسطى والشويرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا