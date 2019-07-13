بالصور | وفد من البرلمان يزور القاعة الرئيسية والمتحف الخاص بمجلس النواب المصري

كما إستقبل وفد البرلمان وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية كل من اللواء سعد الجمال عضو اللجنة والسفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية المصرية ووزير خارجية مصر الأسبق ونواب مرسي مطروح.

ليبيا – وصل وفد من مجلس النواب اليوم إلى القاهرة وكان في إستقبالهم أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب تجاه حل سياسي يقوده البرلمان ومد جسور التعاون بين البلدين .

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من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون العربية المصرية إنهم يتطلعون من مجلس النواب لم الشمل الليبي، معتبراً أن وحدة البرلمان هي وحدة للشعب بالكامل.

وأشار إلى أن هناك مؤامرات تحاك ضد الأمة العربية، مضيفاً”: علينا أن نفوت الفرصة على أهل الفتن والخونة، كما أن البرلمان المصري سند لليبيا وشعبها والزيارة التالية للبرلمان ستكون بعد الوحدة الليبية ليقوم بعدها مجلس النواب الليبي بدعوة مجلس النواب المصري لزيارة ليبيا”.

وبدوره أشاد عبد المطلب ثابت عضو مجلس النواب بالقيادة السياسية المصرية واصفاً إياها بالحكيمة، مشيراً إلى أن الشعب المصري له مواقف تاريخية مع الليبيين.

كما أعرب عن أمله الكبير فى الدور المصري لمكافحة المد التركي فى المنطقة الذي هزم ممثلاً في جماعة الإخوان الإرهابية بمصر وسوريا والآن في معركته الأخيرة بطرابلس وعلى وشك انهيار حلم “الخلافة العثمانية”، مؤكداً أن رجب طيب أردوغان هو الداعم والمحرك لكل الجماعات الإرهابية بالأسلحة والمعدات اللوجستية.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان صنفها البرلمان بأنها إرهابية ومن يتعامل معهم يعرف أنهم يعملون لصالح أجندات خارجية، مبيناً أن الغرض من زيارة مجلس النواب المصري هو دعم خارطة الطريق في ليبيا.

ثابت شدد على أن محاور الحديث جاءت فى إطار استقرار ليبيا ودعم المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر علاوة على تعزيز دور مجلس النواب، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة الممثلة في البلاد.

يشار إلى أن عدد من أعضاء مجلس النواب يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب توافدوا أمس الجمعة إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا.