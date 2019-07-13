المستشار صالح يطلع على المشاريع الجاري تتفيذها في مدينة بنغازي

ليبيا – قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح أقويدر صباح اليوم السبت بزيارة لمقر ديوان بلدية بنغازي رفقة وكيل ديوان مجلس النواب وكان في استقباله رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء.

المستشار صالح وقف بحسب المكتب الاعلامي لبلدية بنغازي على الوضع العام لمدينة بنغازي والإطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها ، وتخللت الجلسة تقديم عرض مرئي عن المشاريع المقامة بالمدينة .

من جانبه ثمن بوجواري مواقف رئيس مجلس النواب تجاه القوات المسلحة وحرصه على وحدة الوطن ودعمه المتواصل لمدينة بنغازي ومُبادرته بتشكيل لجنة إعادة الاستقرار للمدينة بموجب قراره رقم (74 لسنة 2017 م) التي كان لها الدور الأساسي في إعادة الخدمات الأساسية للمدينة في المجالات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والأمنية وخدمات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والإنارة العامة وغيرها .

و أشاد رئيس مجلس النواب بالمشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي .

هذا وقد حضر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني جانباً من الإجتماع حيث قام بتسليم الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطعة أرض لغرض بناء مقر مجلس النواب وخلال هذه اللقاء تم تكريم رئيس مجلس النواب بمنحه درعا تكريميا وشهادة شكر وتقدير لجهوده إتجاه ليبيا عامة ومدينة بنغازي خاصة.

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