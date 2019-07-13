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صوان: حفتر إستخدم شماعة الإرهاب لبناء الجيش.. وعقيلة صالح عبارة عن أداة لدولة إقليمية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان إن ما يجري في ليبيا هو عبارة عن صراع بين ما وصفه بـ”دولة مدنية وعسكرة الدولة” ومن لم يدرك حقيقة هذا الأمر هو شخص يتواجد خارج الزمن الحالي حسب تعبيره.

صوان أشار خلال إستضافته في لقاء خاص أذيع على قناة”ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المشروع الإقليمي وعسكرة الدولة يتناقض تماماً مع العملية السياسية والملتقى الجامع الذي كان من المزمع عقده في غدامس، معتبراً أن المؤتمر كان “المصيدة” التي تهرب منها “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) وما وصفه بـ”مشروعه الإقليمي” لأن العملية السياسية تمثل مصيدة لهذا المشروع الذي لا يستطيع النمو في ظل وجود المقاربة السياسية.

وأضاف :” ندرك أن حفتر إستخدم شماعة محاربة الإرهاب لبناء الجيش بالتالي كان الكثير من الناس في المنطقة الشرقية حتى الغربية خدموا الشعارات ويتطلعون لبناء جيش وجزء كبير منهم انخرط في هذا المشروع ولا نشكك في وطنيتهم ونواياهم لذلك عندما قدمنا بعض التنازلات لم نقدمها لحفتر بل كانت لدينا مقاربات سياسية”.

ويرى أن مواقف المجتمع الدولي إزاء الأزمة كانت سلبية ومتذبذبة نتيجة تخبطة وازدواجية معاييره، مؤكداً على أن ثقة النخب الليبية في المجتمع الدولي وصلت إلى حدها الأدنى.

صوان إعتبر أنه قبل إنطلاق ما وصفه بـ”العدوان الغاشم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) كانت تشهد ليبيا تحولات إيجابية في سباق إخماد صوت الرصاص والمصالحات الإجتماعية وتدوير المجموعات المسلحة وإحتواء البعض منها خاصة بعد إستلام وزير داخلية الوفاق باشاغا منصبه ومن الأسباب التي سرعت الهجوم على العاصمة هو شعور المجتمع الدولي أن المقاربة السياسية في طريقها للنجاح وأن بعض الإصلاحات التي حدثت في الحكومة قد تخرج ليبيا من أزمتها.

وعن دور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح علق قائلاً :” لم أرى شخص كان أداة لدولة اقليمية وأفسد المشهد السياسي في الدولة الليبية كعقيلة صالح وفي تقديري أن الرجاء مفقود من هذا الرجل”.

وإعتقد أن هناك من يستخدم  ما يجري في ليبيا على أنه صراع بين الإسلام السياسي وأطراف أخرى، لافتاً إلى أنه لم يعد هناك مجال لوجود جماعات إسلامية بعد هذه التغييرات وثورة الاتصالات والتقنيات.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الحيوان صوان مثال واضح لغباوة الخوان المفلسين بترديد اكاذيب عفا عليها الزمن وتسير السخرية عندما يريد تسويق ان الاخوان المفلسين الكارهين للدولة وجيشها الوطنى وجاءوا بالمرتزقة والدواعش والقاعدة وتحالفوا مع مهربى البشر و سراق المال العام يريدون دولة مدنية بدعم من تركيا وقطر عملاء اسرائيل واحد ادواتها لهدم الجبوش الوطنية عن اى دولة مدنية يتكلم هذا المجرم وهم من رفضوا تسليم السلطة بعد هزيمتهم فى انتخابات 2014 واستخدموا المليشيات فى ارتكاب مجازر مروعة فاى دولة مدنية فى ظل هذه المليشيات الاجرامية اما اكذوبة المؤتمر الجامع فكانت مسرحية هزلية من اخراج سلامة لشرعة المليشيات وتجاهل مؤسسات الدولة الشرعية من جيش وبرلمان بعقد مؤتمر جامع لجماعة الاخوان المفلسين مع عدد من المأجورين مثل الكزة لتمثيل مناطق مطرودين منها ليخرج اتفاق مشبوه ويظلوا هم ينهبوا المال العام الا ان ابطال الجيش الوطنى ابطلوا هذا المخطط الشرير وغيروا الموازين على الارض واليوم نحن امام خيارين اما ان يتفق النواب فى القاهرة على دخول الجيش الوطنى وسط طرابلس مقابل خروح امن للمليشيات دون سلاح وتجنيب منشآت طرابلس الدمار او بدخل الجيش بالقوة ويسحق المليشيات ويسيطر على المؤسسات حتى لو دمر بعضها ولا مكان للخوان يا صوان فى المشهد السياسى اما ان تتوبوا عن فكركم العنصرى المعادى للاسلام والسلام والوطن او السجن هو الحل فلا يمكن لمسلم عاقل ان ينضم الى جماعة عنصرية تفرق المسلمين وتلغى عقولهم وتجعلهم امعات بينما الاسلام دينا قيما يحترم العقل والقرآن الكريم ليس دستورا لاحد فالقرآن كلام الله اسمى من اى دستور من عند غير الله فيه اختلاف كثير والقرآن هدى للناس وهدى للمتقين كما جاء فيه هدى للصراط المستقيم ولا يمكن ان يكون رسول الله قائدا لامثالكم وهو الصادق الامين الرحمة المهداة للعالمين وانتم كاذبون فجار فى الخصام لاعهد لكم ولاامان قائدكم هو المجرم سيد قطب وعميل الانجليز حسن البنا والموت فى سبيل المرشد الشيطان اسمى امانيكم لعنة الله عليكم فانتم من شر ماخلق

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