مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بنغازي : تم فتح منظومة خاصة لتسجيل النازحين بالتعاون مع بلدية بنغازي

بنغازي 13 يوليو 2019 (وال)- كشف مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بنغازي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة المستشار حسن الفسي، عن فتح باب التعاون مع بلدية بنغازي، بشأن فتح منظومة خاصة لتسجيل النازحين.

وقال المستشار حسن الفسي – في حوار خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن التعاون أثمر عن تسجيل أكثر من 16.000 أسرة نازحة من وسط البلاد، الصابري، قار يونس، القوارشة، بوصنيب .

وأضاف : أن الخطة الأولى كانت حصر النازحين الموجودين داخل الأماكن العامة، وتم صرف مبلغ لهم يقدر بحوالي 18.000دينار ليبي، بدل إيجار لمدة عامين، في حين الخطة الثانية كانت حصر النازحين القاطنين بالإيجار، ولكن تم توقيف هذا الحصر.

وناشد الفسي المسؤولين بأن يكون لدى مكتب بنغازي للشؤون الاجتماعية، الصلاحية الكاملة في التعاون الدولي مع بعض المنظمات الدولية، لإقامة شراكة، قائلا إن الهيكل التنظيمي لم يسمح بذلك .

وأضاف “كلنا نعلم دور الشؤون الاجتماعية في بناء مجتمع سعيد، وهو دور اجتماعي لمساعدة المحتاجين وتنظيم للحياة الأسرية”.

تعريف الشؤون الاجتماعية

وتحدث المستشار حسن الفسي عن التقسيم الداخلي للإدارات بالشؤون الاجتماعية فرع بنغازي، بداية من إدارة التنمية الأسرية، باعتبارها هي إدارة لتنظيم الزواج للأجانب من الليبيات، ومحاولة حل المشاكل الأسرية، ومساعدة النزيلات في السجون، وحل مشاكلهن الاجتماعية.

وتابع : “بعد ذلك يأتي دور إدارة المساعدات والكوارث: الذي يهتم بمساعدة الأرامل والمطلقات، وذوي الدخل المحدود، في تقديم مساعدات عينية ومادية، ويُعتبر هذا القسم من أهم الأقسام التي نُعّول عليها في ظل نقص الدعم المادي منذ تاريخ استلامنا لمكتب الشؤون الاجتماعية بنغازي في شهر فبراير عام 2018 م إلى يومنا هذا، لم نتحصل على أي دعم من أي جهة كانت، وأصبح هذا القسم يلجأ إلى الهبات والمساعدات من أهل الخير”.

وذكر أنه “بعد ذلك يأتي دور إدارة الدراسات والبحوث، وهو قسم يختص بحل المشاكل الاجتماعية داخل مدينة بنغازي، مثل : ظاهرة التسول، الطلاق، تعاطي المخدرات، وكافة القضايا يتم تناولها من خلال هذا القسم، إلى جانب حصر المقبلين على الزواج خاصة كبار السن، ويتم إحالة الكشوفات إلى صندوق دعم الزواج، للمساهمة ماديًا لهذه الفئة لبناء أسر سعيدة”.

وأفاد المستشار “بعد ذلك يأتي دور إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وهي تختص باهتمام للموظفين، وتتفرع من هذه الإدارة أيضًا وحدة تتبع للشؤون الإدارية، وهي تختص بحصر النازحين داخل مدينة بنغازي”.

وأكد المستشار حسن الفسي أن لدى مصرف الادخار الإمكانيات للمساعدة، ولكن هُناك قرار جمّد جميع التعاملات في مصرف الادخار. (وال – بنغازي) م ب/ ر ت/ ع ع

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