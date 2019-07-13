شركة العامة للكهرباء تكشف عن سلامة الشبكة بالمنطقة الشرقية وتؤكد انخفاض كبير في نسبة طرح الأحمال

بنغازي 13 يوليو 2019 (وال)- كشفت شركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية، عن سلامة الشبكة الشرقية من 48.03 إلى 51.21 هيرتز، بعد خروج أغلب وحدات التوليد العاملة.

وقالت الشركة إنه “بهمة الرجال تم المحافظة على الشبكة، ومن ثم استقرارها، وذلك بفضل المهندسين : محمد المزوغي، ويوسف الهباع، وعصام التائب، وطارق بوجازية، ومحمد علي المهدوي، وخالد البنوني.

وأشادت الشركة بجهود كافة العاملين بمحطات : توليد شمال بنغازي، الزويتينة، السرير، لسرعة دخول الوحدات التي خرجت عن الخدمة.

كما أشادت الشركة بجهود مهندسي وفنيي إدارة النقل الشرقية، وخاصة عملهم بمحطة أبو عطني، وإصلاح الكوابل العاطلة لفك الاختناقات بشبكة بنغازي، وبجهود مشغلي غُرف التحكم الفرعية، ومشغلي محطات التحويل.

وتقدمت شركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية، بالاعتذار للمواطنين عن كافة عمليات الإطفاء التي حدثت خلال 24 ساعة الماضية، نتيجة لخروج الوحدات أو أعمال الصيانة بمحطة أبوعطني، مؤكدة أن نسبة طرح الأحمال ستنخفض بنسبة كبيرة جداً. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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