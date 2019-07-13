انطلاق أعمال وفد مجلس النواب الليبي في القاهرة برعاية اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي

القاهرة-العنوان

عقد وفد من مجلس النواب الليبي اليوم السبت أولى اجتماعاته في القاهرة برعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا، وذلك في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده المجلس.

والوفد الذي وصل عدد أعضائه إلى ما يقرب من 80 عضوا، من أصل 188 عضوا، يمثلون مختلف التيارات السياسية في ليبيا.

ويناقش الوفد لمدة ثلاثة أيام داخل مقر البرلمان المصري، خارطة الطريق لدولة ليبيا، وآليات استقرار الدولة.

وفي مستهل الزيارة أجرى الوفد جولة إلى عدد من مؤسسات الدولة من ضمنها جامعة الدول العربية العربية.

وتقوم المساعي المصرية الحالية على عقد جلسة تجمع مؤيدي عملية تحرير طرابلس ورافضيها، بإشراف اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي.

وتتكون اللجنة المصرية من أعضاء من الخارجية المصرية والمخابرات والجيش.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بقيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها مجلس النواب والقوات المسلحة.

وكان في استقبال وفد مجلس النواب، أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، والنائب سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائب حمد بخيت، عضو لجنة الشؤون الأفريقية والنائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية، وعدد من النواب بمختلف اللجان النوعية.

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