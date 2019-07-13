نائب رئيس البرلمان العربي: لن نسمح بتقسم ليبيا مهما كانت التحديات

القاهرة-العنوان

قال نائب رئيس البرلمان العربي، عضو مجلس النواب المصري، سعد الجمال: “إن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ووضع ليبيا فوق كل اعتبار سواء كانت قبلية أو سياسية أو طائفية”، مؤكدًا، في كلمته أمام وفد مجلس النواب الليبي الذي يزور القاهرة، أنه لن يتم السماح مطلقًا بتقسيم ليبيا مهما كانت التحديات.

وأضاف الجمال: “الليبيون لن يسمحوا بتقسيم الوطن، ولن تنجر القوى الوطنية وراء التدخلات المشبوهة من الخارج، والتي استغلت الصراع من أجل زعزعة الاستقرار في ليبيا”.

وأكد أن التدخلات بالشأن الليبي من قبل بعض القوي لها أجندات مشبوهة واستغلت الأحداث من أجل إدخال مليشايتها للتأثير على ليبيا ودول الجوار.

وأشار الجمال، إلى أن الشعب المصري مهموم بالقضية الليبية مع مجلس النواب الليبي الذى تعتبره مصر الممثل الشرعي للشعب الليبي.

ووجه نائب البرلمان العربي، التحية لمجلس النواب الليبي ولجهودهم التي تبذل من أجل الشعب.

وقال الجمال: “الشعب المصري مهموم بالقضية الليبية ويعول على جهود النواب الليبي ممثل الشعب الشرعي في لم الشمل”.

وأكد أن البرلمان المصري سندًا لليبيا وشعبها، وأيضا مصر سند لليبيا على مستوى جميع المؤسسات.

وقال: “إن البرلمان المصري تحت أمر الشعب الليبي، مشيرا إلى أن الزيارة التالية للبرلمان الليبي ستكون بعد الوحدة الليبية، ليقوم بعدها البرلمان الليبي بدعوة مجلس النواب المصري لزيارة ليبيا”.

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