اخبار ليبيا الان

الرعيض: 5 أعضاء من المجتمعين في طرابلس شاركوا في إجتماع القاهرة ولا يمثلون إلا أنفسهم

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أن 5 أعضاء من المجتمعين في طرابلس شاركوا في الاجتماع المنعقد في القاهرة.

الرعيض أوضح في تصريح لقناة ليبيا بانوراما التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن المجتمعون في ريكسوس أبلغوا كل من يريد حضور إجتماع القاهرة أنه لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، مؤكدا رفض الغالبية النواب المنقطعين والمنشقين المشاركة.

وإختتم الرعيض تصريحه قائلاً :” وسبق أن أعلن النواب بطرابلس رفضهم المشاركة في الاجتماع المنعقد بالقاهرة لعدم تسلمهم دعوة رسمية ولغموض أهدافه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • من لم يحضر للقاهرة سيتم ضبطه واحضاره عقب تقدم الجيش لتحرير طرابلس فالخوان اغبياء لا وزن لهم وفى النهاية يسحقوا مثل الصراصير انظر حولك ستجد اسود قادرة على تحرير طرابلس انظر الى السماء تجد نسور الجو يحلقون فى سماء طرابلس وقادرون على اصابة اى هدف بها بينما تم سحق طائرات المليشيات قضى الامر ايها الخروف واما ان ترحل الى تركيا او تقدم للمحاكمة العسكرية

    رد

  • الرعيض وغيره من المنشقين يظنون ان ما يقولونه سينطلي على المثقفين والمستنيرين والمتدينين والوطنيين بل حتى على العامة الذين فقدوا الثقة بهم ، فكلامه يدل على معدنه ، فماذا ننتظر من رجل خالص مع الشكر قد شروه بحفنة من المال المسروق ليكون من ضمن المجرمين السارقين والمدافعين عن قضايا المطلوبين للعدالة وهو صاحب مذهب منحرف يرى مذهب الاخوان فيما يبدو لنا ، هذا الرجل وأمثاله كالشويهدي والفقيه والقماطي والكحيلي ثلة مارقة خارجة عن القانون خالفوا اللوائح الداخلية للبرلمان وانضموا لحكومة الوفاق الهشة ليزيدوها هشاشة لأن الفاسد عندما يشهد للفاسد بالخير تكون شهادته دليل على فساد المشهود له ، كما أنهم لما ذموا الجيش الليبي والبرلمان الشرعي كان لهم العز والفخر بذلك على حد قول القائل:
    إذا أتتك مذمتي من ناقص ..فتلك الشهادة لي بأني كامل..
    ولهذا هم متوعدون بالعقاب لا محالة لأنهم متهمين بالوقوف مع المجرمين الذين سرقوا وقتلوا وفرقوا وقسموا البلاد.
    ووصفه لرئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح بالمنقطع وصف عار عن الصحة بل لا ينطبق الا على من ترك مقر البرلمان بلا تصويت ولا اشراف ومتابعة رئيس البرلمان والا سيفعل من شاء ما شاء متى شاء وتكون الفوضى وسيظهر عشرات المجالس النيابية!؟! اذا فعل الرعيض ومن معه من الثلة المارقة ما هو الا اخفاق وانتهاك للائحة الداخلية ومخالفة للقانون..
    والحمد لله كلما تكلم خالص مع الشكر من الخالصين منهم أجرى الله شهادة الحق من أفواههم بما تأباه نفوسهم الضعيفة ، فقال شرعنة البرلمان للهجوم على طرابلس وهو حق ، بل إن الجيش حاليا ينفذ هذا القرار ولما كان الجيش يسير نحو تحرير بنغازي ونجح ودرنة ونجح والمواني والحقول النفطية والجنوب وغيرها لماذا لم تتحركوا في ذلك الوقت ؟ هل كان على الارهابيين والمتطرفين أن يدفعوا لكم بعض الملايين لتنشقوا؟
    لماذا يجب على الجيش أن يحرر ليبيا كلها من التشكيلات المسلحة لكن لما يصل الامر الى مليشيات طرابلس ومصراتة يعتبر الآن عدوان وظلم وووو الخ من التهم السخيفة الساقطة التي لم يقبلها أحد في الداخل والخارج بدليل أنهم لم يقفوا معكم باستثناء إخوانكم المفلسين في قطر وتركيا..
    ان الكذب من سمات الرعيض وباشاغا وسليمان الفقيه والقماطي والشويهدي وهوءلاء اللفيف الواقع تحت سيطرة المليشيات لم أرى في حياتي سياسيون في هذه الدرجة الوضيعة من الكذب والضعف ، فإن النواب الخالصين مع الشكر المنشقين من البرلمان لم يبلغوا ربع عدد النواب ولو بلغوا فإن رئيس مجلس النواب هو من يراجع في هذا ويقوم بالتصويت بحسب اللوائح أيضا قرار فك التشكيلات المسلحة صدر في 2014 ويعمل به الى الان فكيف يجرم من يعمل به ؟ ايضا اتفاق الصخيرات لم ينهي هذا القرار بل أكده تحت أكثر من بند، والعملية السياسية في ليبيا لا تتعارض مع فك التشكيلات المسلحة ومحاربتها والقضاء عليها بل على العكس ففي هذه الثمان سنوات ظهر جليا ان التشكيلات المسلحة مناهضة لكل الطرق السلمية للتداول على السلطة وان السلطة الحقيقية للقادة المتناحرين المالكين للسلاح في الميدان ، السارقين لاموال الليبيين بقوة السلاح الا وهم المليشيات وان الجيش هو الذي عليه ان يتولى المهمة وهي القضاء على هذه الفوضى، والعملية السياسية ليست منوطة بترك مجرمين يعيثون في الارض فسادا اولا ولا انتخابات على هل على الجيش ان يحمي البلاد من عبث العابثين بقوة السلاح.؟..
    اخيرا
    هذا نموذج من النماذج الذين يحاولون اخراج الموقف من صورة الحسم الى الصورة المعروفة المملة وهي المماطلة التي يتشدق بها السراج منذ سنوات اعني قوله (على الجميع التعاون لإيجاد مبادرة ناجحة)
    فهؤلاء ليست عندهم سلطة فعلية على الارض ولا يستطيعون القضاء على المليشيات بل توسع الرعيض وقال لا يوجد مليشيات وهذه مبالغة مطلقة لم يجاريه فيها حتى السراج بل تصريحات السراج تكذبه عندما خرج وقال لقد قلصنا من عدد المليشيات الى 4 مليشيات فقط يعني في طرابلس فقط
    ومراسلات وزيرهم با شاغا للخارجية الامريكية ضد مليشيات النواصي وثوار طرابلس تكذبه
    هل هناك دليل على كذبك وفجورك اكبر من قولك ( لا يوجد مليشيات في طرابلس ومصراتة)؟
    من سيصدقك يا رعيض؟
    هؤلاء متضاربون ليس لهم ربان ولهذا غرقت سفينة ليبيا لما تناوبوا على الدفة لقيادتها
    هم فقط توحدت مصلحتهم في دفع من يقوم الان بتطهير البلاد منهم ..

    رد

  • الخوان المفلسين متخلفون عقليا فمن اهم شروط الانضمام لجعجعة الخوان المفسدين ان يكون غبيا بلا عقل يبايع مرشده على السمع والطاعة العمياء عكس الاسلام يعتمد على العقل السليم والقرآن الكريم يخاطب اولى النهى واصحاب العقول وقوم يتفكرون وقال رسولنا الكريم لا يكن احدكم امعة وولاية الفقيه المعصوم عند تجار الدين من الاخوان او الشيعة تخالف الاسلام حيث امر الله عز جل نبيه المعصوم من الخطأ وقال له وشاورهم فى الأمر .وراينا الفاروق عمر يقول اصابت امرأة واخطأ عمر بينما نجد المرشد الاعلى ديكتاتور يقود اتباعه الى التهلكة وهم يتعمدون الكذب على الاخرين لانهم بعنصريتهم يرون انهم شعب الله المختار وان غيرهم كفار بعكس الاسلام الصحيح الناس سواسية كأسنان المشط .والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده . والمؤمن من أمنه الناس.
    عكس خزعبلات سيد قطب وحسن البنا الهة الاخوان هبل الاول وهبل نمبر تو

    رد