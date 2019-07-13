رئيس مجلس النواب يعقد اجتماعًا مع المجلس التسييري لبلدية بنغازي

بنغازي-العنوان

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، جلسة مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، وذلك للوقوف على الوضع العام لمدينة بنغازي والاطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها.

ووفقًا لمكتب إعلام البلدية، فقد تخللت الجلسة تقديم عرض مرئي عن المشاريع المقامة بالمدينة.

وثمن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس صقر بوجواري، في كلمته الترحيبية مواقف رئيس مجلس النواب الوطنية اتجاه القوات المسلحة العربية الليبية وحرصه على وحدة الوطن ودعمه المتواصل لمدينة بنغازي.

كما أشاد مُبادرته بتشكيل لجنة إعادة الاستقرار للمدينة بموجب قراره رقم 74 لسنة 2017، معتبرًا أنه كان لها الدور الأساسي في إعادة الخدمات الأساسية للمدينة في المجالات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والأمنية وخدمات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والإنارة العامة وغيرها.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالمشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، جانباً من الاجتماع حيث قام بتسليم الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطعة أرض لغرض بناء مقر مجلس النواب.

وجرى خلال اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب بمنحه درعا تكريميًا وشهادة شكر وتقدير لجهوده الوطنية المُخلصة اتجاه ليبيا عامة ومدينة بنغازي خاصة.

وحضر اللقاء، محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، ووزير التعليم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة وأعضاء المجلس التسييري للبلدية ووكيل ديوان البلدية وعدد من مُدراء المكاتب والإدارات بالبلدية.

كما حضر اللقاء عدد من الشخصيات الإعلامية والمهتمة بالشأن العام.

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