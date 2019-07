ليبيا تتقدم في مؤشر سرعة الانترنت

المتوسط

تقدمت ليبيا درجة واحدة في العام 2019 في مؤشر سرعة الإنترنت والوقت المستغرق لتحميل مقطع فيديو، الصادر عن مؤسسة «كايبل» البريطانية، إذ حلت في المرتبة 166 عالميًا من بين 207 دول شملها التقرير.

وأظهرت إحصائية التقرير الدولي حول الدول التي تملك أسرع إنترنت في العالم تخطي ليبيا دول في المنطقة، على غرار الجزائر ومصر وموريتانيا، رغم أنها تعيش «حالة حرب» منذ سنوات.

وجاءت ليبيا في المرتبة 166 عالميًا بعدما كانت في المركز 167 العام 2018 بسرعة تدفق تقدر بـ1.88 ميغابيت في الثانية، ويستغرق تحميل فيديو في ليبيا حجمه 5 غيغابايت حوالي 6 ساعات و3 دقائق و45 ثانية.

