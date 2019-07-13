ورشة تدريبية حول الصحة النفسية أثناء النزاع

المتوسط

نظمت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بمركز التدريب بمدينة البيضاء اليوم السبت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل تدريبية حول الصحة النفسية اثناء حالات النزاع في الرعاية الصحية الاولية بهدف تقييم الوضع الحالي لخدمات الصحة النفسية في ليبيا وكيفية تحسينها والنهوض بها في إطار مشروع تقويه الرعاية الصحية الاولية .

وقام المشاركون في الورشة بتقييم شامل للوضع الحالي والتعرف على الاحتياجات الطارئة والفجوات والعمل على تطوير استراتيجية وطنية ضمن خطة قصيرة الأجل لمجابهة مرحلة الأزمة وخطة طويلة الأمد لتحسين خدمات الصحة النفسية، وفقا لمعايير الجودة العالمية. وتهدف الورشة التدريبية الي تأهيل أطباء الأسرة لتقديم خدمات الدعم النفسي والإجتماعي من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وفي ختام ورشه العمل التدريبية ثمن مدير ادارة الشؤون الادارية بالوزارة عبدالوهاب بوشوق مجهودات منظمة الصحة العالمية في ليبيا على التعاون وان هذا البرنامج يعطى الريادة للوزارة، واعتبر اندماج الصحة النفسية في الرعاية الأولية له اثر جيد على العاملين في الوزارة و للمريض في نفس الوقت وذلك وفق لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة باعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الاولية بالبلاد .

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