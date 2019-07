رئيس البرلمان المصري يوجه بتسخير كافة الإمكانيات لخدمة قضية ليبيا

المتوسط

وجه رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، بضرورة تسخير كافة إمكانيات المجلس لخدمة القضية الليبية.

جاء ذلك في رسالة نقلها النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب المصري، لوفد البرلمان الليبي الذي يزور المجلس اليوم.

وأشار عبد العال، إلى أن أمن ليبيا القومي هو بمثابة الأمن القومي لمصر، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا في حل الأزمة وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية.

