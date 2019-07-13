تسليم صهاريج صرف صحي لـ5 بلديات بطرابلس

تسلمت بلديات تاجوراء، وسوق الجمعة، وأبوسليم، وعين زارة، وجنزور، في طرابلس الكبرى، عدد خمس شاحنات لنقل مياه الصرف الصحي من برنامج تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، في بيان السبت، إن هذه البلديات ستتمكن إلى جانب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي من استخدام الشاحنات بهدف تحسين عملية جمع مياه الصرف الصحي لخلق بيئة أكثر صحة ونظافة.

وأشرف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، على تسليم إحدى الشاحنات إلى عميد بلدية جنزور، فرج عبان، خلال مراسم أقيمت في البلدية.

وقال جيراردو: “إن السلطات المحلية هي أحد الأطراف الاستراتيجية الفاعلة التي تضمن وصول الخدمات إلى كافة المواطنين في ليبيا، وقد حُددت الاحتياجات ذات الأولوية من خلال العمل المشترك بين الأطراف الفاعلة المحلية والدولية، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُقدم ما يلزم من دعم، كما سنواصل العمل مع المجلس المحلي جنزور والبلديات الأخرى من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وخلق الظروف المناسبة لتحقيق تنمية مستدامة حاضنة للجميع في ليبيا”.

بدوره أكد عبان أن البلدية ستعمل على تسليم هذه الشاحنة إلى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، فرع جنزور، وستعمل الشركة على تشغيلها، في حين تقوم البلدية بالإشراف على استخدامها طبقاً لضوابط ومعايير السلامة، مضيفا أن الشاحنة ستُقلص من كمية البرك ومياه التصريف في المنطقة.

يشار إلى أن برنامج تحقيق الاستقرار في ليبيا عبارة عن مبادرة بقيادة المؤسسات الليبية الوطنية والمحلية وبتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الشركاء الدوليين، لتحقيق الاستقرار الفوري يتم من خلالها إعادة تأهيل المرافق الأساسية الحيوية وتسليم المعدات بشكل سريع من أجل دعم السلطات المحلية لكي تُحسن الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

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