عقيلة يطّلع على المشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي

زار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، بلدية بنغازي، وكان في استقباله رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وعدد من المسؤولين.

وقالت البلدية في بيان، إن عقيلة صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، حضرا جلسة مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية بهدف الوقوف على الوضع العام لمدينة بنغازي، والإطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها، تخللها عرض مرئي عن المشاريع المقامة بالمدينة.

بدوره ثمن بوجواري مواقف رئيس مجلس النواب تجاه الجيش الوطني وحرصه على وحدة الوطن ودعمه المتواصل لمدينة بنغازي ومُبادرته بتشكيل لجنة إعادة الاستقرار للمدينة التي كان لها الدور الأساسي في إعادة الخدمات الأساسية للمدينة في المجالات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والأمنية وخدمات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والإنارة العامة وغيرها.

من جهته أشاد رئيس مجلس النواب بالمشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي، فيما قام الثني بتسليم الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطعة أرض لبناء مقر مجلس النواب.

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