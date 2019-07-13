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مسلحون يحرمون ليبيين من مياه الشرب

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، اليوم السبت، إن مجموعة مسلحة ما تزال تمنع تشغيل حقول الآبار وضخ المياه، على الرغم من عودة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب، وهو ما يطالبون به.

وكان الجهاز ذكر الجمعة بصفحته في “فيسبوك”، أن المجموعة المسلحة قطعت التيار الكهربائي عن كافة الحقول (الشرقي، والجنوبي، والشمالي) للمطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب بعد انقطاعه منذ أكثر من يومين، والعدالة في طرح الأحمال بين المدن كافة.

وأوضح الجهاز أن قطع التيار عن الحقول تسبب في توقف ضخ المياه من حقول الآبار وبالتالي انقطاع المياه يوم الجمعة عن مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى ومدينة الشويرف.

وأشار إلى أنه أبلغ أمين عام مجلس الوزراء ووكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية، ومساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية بحكومة الوفاق، الخميس، صباحاً بوجود تهديد بإيقاف ضخ المياه لمطالب فئوية وبخطورة الموقف الذي سيترتب عليه انقطاع المياه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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