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الربيعي: دور تركيا المشبوه ينعكس بشكل سلبي على أمن ليبيا واستقرارها

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ابتسام الربيعي إن الدور التركي المشبوه في ليبيا عبر دعم المليشيات بالسلاح والأموال أصبح معروف لدى الجميع ويتسبب في سقوط الضحايا وينعكس بشكل سلبي على أمن ليبيا واستقرارها. 

الربيعي لفتت في تصريحات على هامش زيارتها ضمن الوفد البرلماني إلى مصر وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” أن الدور التركي في دعم المليشيات بليبيا هدد حياه المواطنين وتسبب فب سقوط العديد من الدماء  ، مشيرةً إلى أن الأولوية لديهم الآن في ليبيا القضاء الإرهاب، وأن الدور المصري مهم في دعم ومسانده الشعب الليبي والحفاظ على أمنه حسب قولها.

وقالت “: أننا كأعضاء بمجلس النواب نتطلع إلى دور مصر وبرلمانها في مساندتنا على الصعيد الدولي والإفريقي مع أهمية المكانه التي أصبحت تتمتع بها مصر بالمجتمع الدولي في ظل القيادة السياسية للرئيس السيسي”.

وأوضحت أن زيارة الوفد إلى مصر تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانب المصري على دعم ليبيا والاستماع إلى أعضاء البرلمان حول مستجدات الأوضاع.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • سيكتب التاريخ باحرف من نور الدور العظيم الذى لعبه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر فى انقاذ ليبيا من المخطط الشيطانى لتركيا وقطر لتحويل ليبيا الى مملكة لأشرار العالم من المليشيات الارهابية وسيكتب التاريخ فى اوسخ ابوابه باب الخيانة والعمالة الدور القذر الذى لعبته مدينة مصراطة فى ارتكاب مذابح ضد المدن الليبية الاخرى والقصاص قادم من كل المجرمين ليس باسلوبهم بارتكاب مجازر ولكن عن طريق القضاء العادل عقب تحرير طرابلس ومن بعدها ميس راطة الداعرة التركية

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