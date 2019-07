جنوب السودان تتحقق من مقتل 9 من مواطنيها في ليبيا

المتوسط

أعلنت وزارة الخارجية في جنوب السودان بدئها في التحقق من تقارير تفيد بمقتل تسعة من المواطنين في ليبيا خلال غارة جوية على مركز اعتقال الأسبوع الماضي بالعاصمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماوين ماكو إن سفارته في مصر تتعاون مع السلطات الليبية للتحقق من الأمر، مضيفا “تلقينا تقارير تفيد بأن مواطنين من جنوب السودان كانوا من بين الأشخاص الذين قتلوا في ليبيا، نريد أن نعرف بالضبط عدد المهاجرين الذين كانوا هناك وعدد القتلى”.

