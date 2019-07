المتوسط

كشف وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق احميد بن عمر، إن أغلب المستشفيات في ليبيا تعاني نقصا حادا في الأطقم الطبية المساعدة.

وأضاف بن عمر أن نقص الكوادر الطبية المساعدة أثر سلبا على السعة السريرية بالمستشفيات، مشيرا إلى أنه من أولويات وزارة الصحة في الوقت الحالي هو دعم طواقم التمريض للرفع من كفأتها.

