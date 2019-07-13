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بعيرة يكشف هدف “اجتماع القاهرة”

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة، أن اجتماع القاهرة سيخصص لمحاولة بلورة مبادرة سياسية تكون مقدمة لتفكيك عناصر المأزق الراهن وفق الرؤية المصرية لحل الأزمة الليبية.

بعيرة قال في تصريح لصحيفة العرب اللندنية إن عقد هذا الاجتماع تم التفاهم بشأنه خلال الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى القاهرة.

وأشار بعيرة إلى أن اجتماع القاهرة يدخل في إطار بحث الأزمة الليبية الراهنة، منوها إلى أنه تلقى دعوة للمشاركة فيه لكنه رفضها بسبب أن الاجتماع يخفي مناورة سياسية لا يريد أن يكون طرفا فيها.

يشار إلى أن جلسات اجتماع أعضاء مجلس النواب في القاهرة بدأت اليوم السبت بعد وصول وفد المجلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • بعيرة من فصيلة الخرفان لا يشارك فى عمل الا اذا قبض الثمن لم ينسى انه هزم امام عقيلة صالح فى منصب رئيس البرلمان ولو كان نجح لكانت ليبيا ولاية عثمانية تعج بالمليشيات المسلحة تستبعد الشعب الليبى كفاية عقد يا بعيرة فانت من الخلايا الاخوانية النائمة المأجورة ربنا يلعنك لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تنزل

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