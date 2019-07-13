اجتماعات القاهرة.. فرصة لإنهاء انقسامات النواب

بدأ أكثر من 70 نائبا ليبيا، اليوم السبت، بعقد سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف الوصول إلى حل ينهي الشرخ في مجلس النواب الذي أدى إلى انقسام جلساته بعد الرابع من أبريل ما بين طبرق وطرابلس.

وتسعى مصر الراعية لهذا اللقاء أن تكون نتائج الاجتماع إيجابية تنعكس على البلاد التي تعيش أسوأ ظروفها، مع أمل من قبة برلمان طبرق في أن تكون هذه الجلسات هي خاتمة الانقسامات والصراعات.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق إن مبادرة القاهرة جاءت في الوقت الصحيح وهدفها هو استقرار ليبيا وإن نتائجها سيكون لها مردود إيجابي على مصلحة الليبيين.

وعاشت ليبيا تصدعات سياسية متوالية لم يستطع أحد ترميمها، مثل اجتماعات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في تونس برعاية الأمم المتحدة.

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