المحجوب: إيقاف مسؤولين أمنيين في بنغازي على ذمة التحقيق في تفجيرات مقبرة الهواري الإرهابية

بنغازي-العنوان

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عميد خالد المحجوب، اليوم الخميس، إن رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة، الفريق عبدالرازق الناظوري، باشر في التحقيق مع مسؤولين أمنيين في بنغازي، على خلفية التفجيرات الإرهابية، التي ضرت جنازة اللواء ركن خليفة المسماري يوم الخميس.

وأكد المحجوب، في تصريح لصحيفة العنوان، أن رئيس الأركان العامة أصدر الأوامر بإيقاف جميع رؤساء الأجهزة الأمنية بالكامل على ذمة التحقيق في التفجيرات الإرهابية.

وأضاف، أن التحقيق سيستمر إلى حين معرفة أسباب حدوث التفجيرات الإرهابية.

وأكد المحجوب، أن هذا التحقيق جاء بناء على أمر صادر، يوم الخميس، من القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، لرئيس الأركان العامة، بالتحقيق مع كافة الأجهزة الأمنية في الواقعة.

وقال المحجوب، إن نتائج التحقيق ستحال إلى القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات حولها.

وأدت التفجيرات الإرهابية التي نفذت بواسطة سيارات مفخخة داخل المقبرة إلى مقتل 4 بينهم عسكريين من مشيعي جنازة اللواء ركن خليفة المسماري، إضافة إلى جرح العشرات من المشيعين.

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