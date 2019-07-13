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طبرق الطبي يبحث إجراء دورات تدريبية لتطوير أداء الصيادلة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
ناقش مدير عام مركز طبرق الطبي “فرج الجالى”، إمكانية إجراء دورات تدريبية لتطوير الأداء ، و الصعوبات التى تواجه الصيادله و كيفية تذليل هذه الصعوبات وسير العمل داخل الأقسام المختلفة بالمركز وإنهاء إجراءات التعيين الخاصة بهم .
جاء ذلك في اجتماع عقد بحضور كلاً من مدير إدارة الصيدلة ” الدكتور ناصر الداره ” ورئيس قسم الصيدلة السريرية الدكتور عبد الرحمن السنوسي ” تابع خلال إجتماع عقده مع الصيادله السريريين بالمركز ، وأكد خلال الإجتماع على أهمية دور الصيادلة بأقسام المركز .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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