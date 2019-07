المتوسط

ناقش مدير عام مركز طبرق الطبي “فرج الجالى”، إمكانية إجراء دورات تدريبية لتطوير الأداء ، و الصعوبات التى تواجه الصيادله و كيفية تذليل هذه الصعوبات وسير العمل داخل الأقسام المختلفة بالمركز وإنهاء إجراءات التعيين الخاصة بهم .

جاء ذلك في اجتماع عقد بحضور كلاً من مدير إدارة الصيدلة ” الدكتور ناصر الداره ” ورئيس قسم الصيدلة السريرية الدكتور عبد الرحمن السنوسي ” تابع خلال إجتماع عقده مع الصيادله السريريين بالمركز ، وأكد خلال الإجتماع على أهمية دور الصيادلة بأقسام المركز .

The post طبرق الطبي يبحث إجراء دورات تدريبية لتطوير أداء الصيادلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية