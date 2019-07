المتوسط

كشف مراقب التعليم ببلدية سوق الجمعة رشاد بشر، عن المشاكل التي واجهتهم خلال الأسبوع الأول من امتحانات النقل.

ونقلت مراقبة التعليم بالبلدية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن بشر قوله “توجد لدينا بعض السلبيات التي نأمل معالجتها وتعديلها في الأسبوع الثاني وهي، عدم تفعيل دور (الاخصائي -والدعم النفسي – والصحي) من قبل بعض إدارات المدارس ، بل وصل الأمر بالبعض إلى محاربتهم ومضايقتهم والتهكم عليهم إثناء تأدية عملهم ..وهنا يجب أن نقول وعلى الملأ من يفعل ذلك (ونعلم أنهم قلة) لن نتهاون معهم وسيكون القانون بيننا هو الحكم “.

وأضاف “المحاباة التي تحصل في بعض المدارس بإقامة لجنتين منفصلتين للامتحانات واحدة تخص الفترة الصباحية والأخرى تخص الفترة المسائية والغريب في الأمر أن الامتحان صباحي فقط وفي نفس التوقيت وللتعليم الأساسي فقط …وهنا نقول لا محاباة في العمل ويجب الدمج في لجنة واحدة ولا بأس من الاشتراك في اللجنة من معلمي الفترة الصباحية والمسائية”.

وتابع “لن نتطرق لسلامة الامتحانات من ناحية الغش والتدخلات إن وجدت، وتركناها إلى حين اطلاعنا على تقارير المتابعة في هذا الخصوص وبعون الله ستكون هذه التقارير جاهزة بنهاية الامتحانات”.

The post مراقب تعليم سوق الجمعة يكشف عن مشاكل الامتحانات خلال الأسبوع الأول appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية