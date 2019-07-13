نائب رئيس البرلمان العربي: أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

المتوسط

أكد نائب رئيس البرلمان العربي، عضو مجلس النواب المصري، سعد الجمال: “أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ووضع ليبيا فوق كل اعتبار سواء كانت قبلية أو سياسية أو طائفية”، مشددا، في كلمته أمام وفد مجلس النواب الليبي الذي يزور القاهرة، أنه لن يتم السماح مطلقًا بتقسيم ليبيا مهما كانت التحديات.

وأضاف الجمال: “الليبيون لن يسمحوا بتقسيم الوطن، ولن تنجر القوى الوطنية وراء التدخلات المشبوهة من الخارج، والتي استغلت الصراع من أجل زعزعة الاستقرار في ليبيا”.

وأكد أن التدخلات بالشأن الليبي من قبل بعض القوي لها أجندات مشبوهة واستغلت الأحداث من أجل إدخال مليشايتها للتأثير على ليبيا ودول الجوار.

وقال الجمال: “الشعب المصري مهموم بالقضية الليبية ويعول على جهود النواب الليبي ممثل الشعب الشرعي في لم الشمل”.

وأكد “أن البرلمان المصري تحت أمر الشعب الليبي، مشيرا إلى أن الزيارة التالية للبرلمان الليبي ستكون بعد الوحدة الليبية، ليقوم بعدها البرلمان الليبي بدعوة مجلس النواب المصري لزيارة ليبيا”.

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