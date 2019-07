المتوسط

أطلقت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، اليوم السبت، تحذيرا لكافة أهالي وسكان العاصمة، تطالبهم بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد بقدر الإمكان عن مناطق الاشتباكات.

ودعت الشعبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المواطنين إلى عدم التواجد بالقرب من مواقع وتمركزات قوات الوفاق وتحديداً بمناطق صلاح الدين والهضبة.

The post الجيش يحذر أهالي طرابلس من التواجد بمناطق الاشتباكات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية