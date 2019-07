المتوسط

فرغت ناقلة الغاز الليبية “تازربو” (3467) متر مكعب أي ما يعادل (1,700) طن متري من الغاز المسال (غاز الطهي).

وأوضح شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، أن ناقلة الغاز غادرت ليلة الجمعة منصة الرصيف التجاري ـ بنغازي.

وأشارت الشركة إلى أن الناقلة كانت قد بدأت في عمليات التفريغ يوم الأثنين الموافق 8 يوليو الجاري.

