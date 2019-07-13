الكهرباء: مسلحون يعيدون بـ” القوة” تشغيل الخطوط المفصولة بمحطة تحويل الحرشة

الزاوية-العنوان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس قيام مجموعة مسلحة بالدخول إلى محطة تحويل الحرشة وإعادة تشغيل جميع الخطوط المفصولة دون الرجوع للمختصين.

وأفادت الشركة، أن المحولات انفصلت بوقاية الحماية الخاصة بها، وترحيعها قد يؤدي إلى عطلها وخروجها عن الخدمة بشكل نهائي.

وقالت الشركة، أن هذا العمل قد يؤدي إلى انخفاض في التردد وحدوث إرباك في وحدات الإنتاج، وذلك بعد دخول وحدات التوليد بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة واستقرار الشبكة الكهربائية خلال يوم الجمعة.

وناشدت الشركة، الجهات الاعتبارية بضرورة التدخل السريع لحماية محطات التحويل والمشغلين، حتى يتسنى للشركة تسيير العمل اليومي وتقوم بعملية طرح الأحمال بطريقة متساوية على كافة المدن والمناطق.

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