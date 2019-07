مدير أمن طرابلس يتفقد مشروع بناء مركز شرطة حي الأندلس النموذجي

قام مدير أمن طرابلس عميد أسامة عويدان رفقة مساعد المدير للشؤون الأمنية ورئيس مكتب العلاقات بمديرية أمن طرابلس، بجولة تفقدية لمقر مشروع بناء مركز شرطة حي الأندلس النموذجي والذي يتم تنفيذه من قبل البرنامج الإنمائي المشترك لتطوير الشرطة والأمن التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأطلع عويدان علي آخر مستجدات المشروع واستمع إلى شروحات فنية من قبل اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنود المشروع المشترك.

