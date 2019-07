الوطنية للنفط: أوباري لا تزال في مرحلة تجارب بدء التشغيل بالنفط الخام

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن عملية تزويد محطة كهرباء أوباري بدأت منذ 14 يونيو بالنفط الخام حسب الكميه المطلوبة من الشركة العامة للكهرباء، وأن المحطة ما زالت في مرحلة تجارب بدء التشغيل بالنفط الخام، وأن المؤسسة ستستمر بتزويد المحطة في الفترة القادمة بالنفط الخام حسب الكميات التي تطلبها الشركة العامة للكهرباء.

وأكدت المؤسسة مساعيها لتنفيذ مشروع جديد لتزويد المحطة مستقبلا بالغاز وهو الأمر الذي سيحقق فوائد بيئية واقتصادية هامة.

