الإعلام الحربي يوجه هذا التحذير لأهالي صلاح الدين والهضبة

دعت شعبة الإعلام الحربي المواطنين في العاصمة طرابلس إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس.

وحثت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” المواطنين على الحذر والابتعاد بقدر الإمكان عن مناطق الاشتباكات، وعدم التواجد بالقرب من مواقع وتمركزات قوات حكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس وتحديدا في مناطق صلاح الدين والهضبة.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح مئات آلاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1048 قتيل و5558 جريح بينهم مدنيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية