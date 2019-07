بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم السبت، أوضاع بلدية بنغازي خلال اجتماع عقده في مقر بلديتها بعدد من المسؤولين.

وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي، ومتابعة سيّر المشاريع بالمدينة التي تنفذها الحكومة المؤقتة، ولجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي التي صدر بها قرار من قبل رئيس مجلس النواب الليبي برئاسة دولة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني.

حضر الاجتماع رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، إضافة إلى رئيس المجلس التسييّري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة السيد حاتم العريبي، وأعضاء المجلس التسييّري لبلدية بنغازي المهندس أحمد الطيرة، والسيد إدريس غيث.

يُشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى التي يجريها رئيس مجلس النواب لمقر بلدية بنغازي الجديد عقب افتتاحه خلال الأيام الماضية.

The post عقيلة صالح يبحث أوضاع بلدية بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية