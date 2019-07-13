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الرعيض: نواب مجلس طرابلس المشاركين في المبادرة المصرية يمثلون أنفسهم فقط

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال عضو مجلس النواب الموازي المنعقد في طرابلس، محمد الرعيض، إن 5 أعضاء من الحاضرين بـ مجلس نواب طرابلس، شاركوا في الاجتماع التشاوري المنعقد في القاهرة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة “ليبيا بانوراما”،  أن مجلس نواب طرابلس، أبلغ كل من يريد حضور الاجتماع أنه يمثل نفسه فقط، مؤكدًا رفض الغالبية المشاركة.

يشار إلى أن وفدًا من مجلس النواب، زار مجلس النواب المصري، في إطار مبادرة القاهرة التي تهدف لعقد اجتماع يضم النواب لإنتاج مبادرة برلمانية برعاية مصرية.

وأعلنت وسائل إعلام مصرية، في بث مباشر لوقائع الزيارة، اليوم السبت أن هذه الزيارة تأتي في إطار بحث كيفية الخروج من الأزمة الليبية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وفي ذات السياق انطلق قبل قليل اجتماع في القاهرة يضم حوالي 80 عضواً من أعضاء مجلس النواب الليبي يمثلون مختلف دوائر البلاد مع اللجنة الوطنية المصرية الرفيعة المعنية بليبيا للعمل على تقريب وجهات النظر بينهم وبحث الأزمة السياسية.

يذكر أن، عدد من النواب، أكدوا أنهم تلقوا دعوة من السفير المصري السابق بليبيا، لعقد جلسة تشاورية للنواب بجمهورية مصر العربية، مؤكدين أن تلك الدعوة تأتي في إطار لم الشمل، ومحاولة الخروج من الأزمة الحالية.

فيما ناقش مجلس النواب الموازي المنعقد في طرابلس، دعوة الحكومة المصرية لبعض النواب الملتحقين بمجلس النواب بطرابلس، لعقد جلسة تشاورية للنواب بجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الحاضرين اتفقوا على عدم المشاركة فيها، وذلك لغموض أهداف وأجندة الجلسة، بالإضافة إلى موقف حكومة جمهورية مصر العربية من الحرب على طرابلس، والذي وصفوه بـ”المنحاز” لقوات حفتر المعتدية على الشرعية والدولة المدنية، على حد وصفهم.

وأكد النواب، في بيان لهم، أن ما سينتج عن الاجتماع من قرارات ومواقف لا تمثل سوى أصحابها، لافتًا إلى أنها لا تعبر عن مجلس النواب الموازي المجتمع في طرابلس.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • تيس من تيوس الخوان المتخلفين عقليا سيتم ضبطه واحضاره ليحاكم على خيانته للوطن والتخابر مع تركيا وقطر ودعم مليشيات ارهابية هانت ايها التيس فالقوات تتقدم نحو وسط العاصمة وسط سيادة جوية مطلقة وغياب طيران قنونو النونو وانشغال اردوغان بالعقوبات المتوقعة من امريكا واروربا وانقسام حزبه وهزيمة اسطنبول وغير مستعد ان ياخذ خازوق فى ليبيا بعد ان رأى العين الحمرا من الجيش الوطنى والقوى الداعمة له والقادرة على تلقينه درسا لن ينساه

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  • رغم انف الخوان وبنص القرآن نقول للنواب .ادخلوا مصر ان شاء الله امنين . فمصر هى من جمعت شمل بنى اسرائيل فى مشهد قرآنى عظيم عندما جلس نبى الله يعقوب وزوجته على عرش مصر ويقف بجواره سيدنا يوسف وسجد بنو اسرائيل شكرا لله على جمع شملهم ومصر تتميز بحدث عظيم عندما تجلى الله لجبل الطور فجعله دكا وخر موسى صعقا وكلم الله موسى تكليما ومصر استضافت العائلة المقدسة للسيد المسيح وجدوا فيها ملاذا امنا اما تركيا فهى من ارتكبت مذابح الارمن ومن امرت بمذبحة القلعة حيث غدروا بالمماليك هذا هو الفرق والمرأة المصرية العظيمة ضرب الله بها المثل فى الايمان امرأة فرعون وراينا الحياء فى المرأة تمشى على استحياء تزوجها سيدنا موسى مصر فى القرآن الكريم تحتاج لصفحات عديدة لتجعل الخرفان فى عالم النسيان

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