الرعيض: نواب مجلس طرابلس المشاركين في المبادرة المصرية يمثلون أنفسهم فقط

قال عضو مجلس النواب الموازي المنعقد في طرابلس، محمد الرعيض، إن 5 أعضاء من الحاضرين بـ مجلس نواب طرابلس، شاركوا في الاجتماع التشاوري المنعقد في القاهرة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة “ليبيا بانوراما”، أن مجلس نواب طرابلس، أبلغ كل من يريد حضور الاجتماع أنه يمثل نفسه فقط، مؤكدًا رفض الغالبية المشاركة.

يشار إلى أن وفدًا من مجلس النواب، زار مجلس النواب المصري، في إطار مبادرة القاهرة التي تهدف لعقد اجتماع يضم النواب لإنتاج مبادرة برلمانية برعاية مصرية.

وأعلنت وسائل إعلام مصرية، في بث مباشر لوقائع الزيارة، اليوم السبت أن هذه الزيارة تأتي في إطار بحث كيفية الخروج من الأزمة الليبية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وفي ذات السياق انطلق قبل قليل اجتماع في القاهرة يضم حوالي 80 عضواً من أعضاء مجلس النواب الليبي يمثلون مختلف دوائر البلاد مع اللجنة الوطنية المصرية الرفيعة المعنية بليبيا للعمل على تقريب وجهات النظر بينهم وبحث الأزمة السياسية.

يذكر أن، عدد من النواب، أكدوا أنهم تلقوا دعوة من السفير المصري السابق بليبيا، لعقد جلسة تشاورية للنواب بجمهورية مصر العربية، مؤكدين أن تلك الدعوة تأتي في إطار لم الشمل، ومحاولة الخروج من الأزمة الحالية.

فيما ناقش مجلس النواب الموازي المنعقد في طرابلس، دعوة الحكومة المصرية لبعض النواب الملتحقين بمجلس النواب بطرابلس، لعقد جلسة تشاورية للنواب بجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الحاضرين اتفقوا على عدم المشاركة فيها، وذلك لغموض أهداف وأجندة الجلسة، بالإضافة إلى موقف حكومة جمهورية مصر العربية من الحرب على طرابلس، والذي وصفوه بـ”المنحاز” لقوات حفتر المعتدية على الشرعية والدولة المدنية، على حد وصفهم.

وأكد النواب، في بيان لهم، أن ما سينتج عن الاجتماع من قرارات ومواقف لا تمثل سوى أصحابها، لافتًا إلى أنها لا تعبر عن مجلس النواب الموازي المجتمع في طرابلس.

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