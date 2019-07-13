عمليات الكرامة: معلومات تفيد بمغادرة مسؤولين وقادة بالوفاق بصحبة عائلاتهم نحو تونس وتركيا

أوضحت مصادر من غرفة عمليات الكرامة أن لديها معلومات عن مغادرة عدد من مسؤولي حكومة الوفاق وقادة الميليشيات نحو تونس وتركيا.

وقالت المصادر بحسب “جريدة البيان الاماراتية” أن معطيات مخابراتية أكدت أن المغادرين نقلوا معهم عوائلهم بما يشير إلى أنهم لا يرجحون العودة إلى طرابلس بعد أن أدركوا أن الجيش الوطني اقترب من لحظة الاقتحام.

وقال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي في تصريحات لـ«البيان» إن الجيش الوطني أحرز تقدماً مهماً في محاور القتال قبل أن يطلق المرحلة الثانية من عملية «طوفان الكرامة» والتي ستكون مرحلة حاسمة في اتجاه تأمين العاصمة وطرد المليشيات.

وأضاف أن القوات المسلحة في حالة جهوزية تامة لتنفيذ أوامر القيادة العامة، وأن كل تأخير يسجل الهدف منه مزيد ضمان تحقيق الهدف النهائي بأقل قدر ممكن من الخسائر، لافتاً إلى أن الجيش الوطني يرفض أن تسقط قطرة دم واحدة من المدنيين، كما يعمل على المحافظة على سلامة المؤسسات وعدم تعريضها للتخريب من قبل الميليشيات.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أكد إن القوات المسلحة أحرزت تقدماً كبيراً في خلة الفرجان أكبر ضواحي جنوب مدينة طرابلس، وتمكنت من إحكام السيطرة عليها بالكامل.

وأضاف أن القوات سيطرت على ما يعرف بشارع الابل وما تبقى من شارع القدس بخلّة الفرجان في خطوة وصفت بالحاسمة في اتجاه دخول قلب العاصمة، كما سجلت تقدماً في بقية مختلف محاور القتال في ظل تراجع كبير للميليشيات.

المصدر/ جريدة البيان الاماراتية