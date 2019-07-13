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عمليات الكرامة: معلومات تفيد بمغادرة مسؤولين وقادة بالوفاق بصحبة عائلاتهم نحو تونس وتركيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أوضحت مصادر من غرفة عمليات الكرامة أن لديها معلومات عن مغادرة عدد من مسؤولي حكومة الوفاق وقادة الميليشيات نحو تونس وتركيا.

وقالت المصادر بحسب “جريدة البيان الاماراتية” أن معطيات مخابراتية أكدت أن المغادرين نقلوا معهم عوائلهم بما يشير إلى أنهم لا يرجحون العودة إلى طرابلس بعد أن أدركوا أن الجيش الوطني اقترب من لحظة الاقتحام.

وقال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي في تصريحات لـ«البيان» إن الجيش الوطني أحرز تقدماً مهماً في محاور القتال قبل أن يطلق المرحلة الثانية من عملية «طوفان الكرامة» والتي ستكون مرحلة حاسمة في اتجاه تأمين العاصمة وطرد المليشيات.

وأضاف أن القوات المسلحة في حالة جهوزية تامة لتنفيذ أوامر القيادة العامة، وأن كل تأخير يسجل الهدف منه مزيد ضمان تحقيق الهدف النهائي بأقل قدر ممكن من الخسائر، لافتاً إلى أن الجيش الوطني يرفض أن تسقط قطرة دم واحدة من المدنيين، كما يعمل على المحافظة على سلامة المؤسسات وعدم تعريضها للتخريب من قبل الميليشيات.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أكد إن القوات المسلحة أحرزت تقدماً كبيراً في خلة الفرجان أكبر ضواحي جنوب مدينة طرابلس، وتمكنت من إحكام السيطرة عليها بالكامل.

وأضاف أن القوات سيطرت على ما يعرف بشارع الابل وما تبقى من شارع القدس بخلّة الفرجان في خطوة وصفت بالحاسمة في اتجاه دخول قلب العاصمة، كما سجلت تقدماً في بقية مختلف محاور القتال في ظل تراجع كبير للميليشيات.

المصدر/ جريدة البيان الاماراتية

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • بعد تدمير غرفة عمليات الطائرات المسيرة اصبحت السماء مكشوفة فوق رؤوس المليشيات فى ظل سيطرة جوية كاملة واى شاب مغرر له عليه ان يعود الى بيته ويترك السلاح بعد هروب من نهبوا المال العام وتركوا المغرر بهم ينتحروا فى الميدان وليست جديدة عليهم فقيادات الاخوان كانت على منصة رابعة يحملون اكفان ويقولون انهم مستعدون للشهادة واول ما بدأ الاقتحام هربوا وتركوا الاكفان للمخدوعين وهربوا الى تركيا لاحضان الداعرات ومرشد الاخوان هرب فى ملابس نسوان فهل يهرب باشاغا وجويلى فى ملابس نساوين

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  • نصيحة العمليات لا كرامة محاولة نشر معلومات كاذبة مزيفة حول الهروب من طرابلس غير موجودة هذه لا يصدقها أحد لي انها المعلومات بدون الأدلة تسيء اولا لكم تصبحون بدون المصداقية المهنية لا طائل منها محاولة زعزعة القوات الوفاق بي هذه الأخبار لن تنجح الذي هرب في الحقيقة هم القادة ميلشيات الكرامة هروب عبد السلام حاسي من غريان صوت الصورة خير دليل ذلك

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