أطباء مختصون يزرون بلدية انتلات البيضان بالتعاون مع برنامج منظمة الصحة العالمية 

قامت لجنة من الأطباء المختصين بزيارة إلى بلدية انتلات البييضان بالتعاون مع برنامج منظمة الصحة العالمية.

وبحسب مراسلنا فإن البرنامج يشتمل على زيارات للمناطق التي تفتقر إلى الخدمات الصحية بالإضافة إلى دعم المراكز الصحية بالمعدات والمستلزمات الطبية، حيث قام الأطباء بالكشف والتشخيص لأهالي مناطق بلدية انتلات البييضان في تخصصات الباطنية والعيون والأطفال والجلدية.

هذا وثمن أهالي المنطقة هذه الخطوة التي جاءت في ظل ضعف الإمكانيات الصحية وعدم وجود أطباء دائمين أو مناوبين بالمراكز الصحية في البلدية، الأمر الذي يكبدهم مشاق السفر إلى البلديات المجاورة للعلاج.

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