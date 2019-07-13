انطلاق ورشة عمل حول حقوق ذوي الإعاقة من التعليم العالي

نظم فريق حملة “وصول” التابع للمنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة، نظموا ورشة عمل حول حقوق ذوي الإعاقة من التعليم العالي.

وناقشت الورشة التي حملت عنوان “من حقي نوصل ونتواصل” عرضا للتشريعات الدولية والقوانين الليبية الخاصة بذوي الإعاقة، للتعريف بالحقوق الملقاة على عاتق الجهات المسؤولة من أجل تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الوصول إلى الأماكن العامة، لا سيما المؤسسات التعليمية.

وتم في ختام الورشة التي حضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي وعدد من الطلبة ذوي الإعاقة، عرض التوصيات التي تؤكد على حق الطلبة في الوصول إلى الجامعات لاستكمال دراساتهم، والذي يعتبر حقا أصيلا من حقوقهم.

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