مدرسة الشروق في هراوة.. أوضاع صعبة وتجاهل المسؤولين

يعاني طلاب مدرسة الشروق ببلدية هراوة ظروفا إنسانية صعبة، تحول دون استكمال مئتين وخمسين طالبا للعملية التعليمية على الوجه المطلوب.

هذا ويتلقى طلاب المدرسة التي أنشئت عام ألف وتسعمئة وستة وتسعين تعليمهم في بيئة غير ملائمة، والمتمثلة في فصول دراسية من الصفيح، إضافة إلى حاجة المبنى القديم للمدرسة إلى الصيانة العاجلة، الأمر الذي تسبب في انتشار الأمراض بين الطلبة بسبب الأوضاع غير الصحية.

من جهته أكد مدير مدرسة الشروق حمد بن شرادة أنه قام بتوجيه مراسلات عديدة للجهات المعنية دون جدوى، مطالبا المجلس البلدي بالنظر في أوضاع الطلبة والوقوف على احتياجاتهم، نظرا لأهمية المرفق التعليمي لأبناء المنطقة.

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