شبهة خطأ طبي بوفاة سيدة ليبية في مصر

أصدرت السفارة الليبية في العاصمة المصرية القاهرة بيانا كشف ملابسات واقعة وفاة سيدة ليبية في مستشفى دار الحكمة بالقاهرة، موضحة أنه لا صحة لما يتم تناوله من روايات فيها استغلال ومعاناة لأسرة ليبية.

وأشارت السفارة إلى أن القسم القنصلي في السفارة تسلم الخميس بلاغا يفيد بوفاة سيدة ليبية مقيمة في مصر بعد إجراء عملية تجميل في عيادة خاصة ونقلها إلى مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر التي توفيت فيها، حيث طلبت المبلغة عن الوفاة وهي صديقة المتوفية وتحمل الجنسية الليبية إتمام إجراءات التصريح بنقل الجثمان إلى ليبيا، مع سداد مستحقات المستشفى البالغة 50 ألف جنيه مصري.

وأوضحت السفارة أنه في الوقت الذي باشر فيه القسم القنصلي الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان وأثناء عملية الغسل ظهرت شبهة خطأ طبي، ليتم تكليف محام للتواصل مع صديقات المتوفية وهما سيدتان ليبية وتونسية وفتح محضر بمركز شرطة مدينة نصر.

وأكدت السفارة أن المحامي يواصل مع النيابة العامة والطب الشرعي اتصالاته لتحديد سبب الوفاة بدقة، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات المتبعة.

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