الوطنية للنفط: مستمرون في تزويد محطة كهرباء أوباري بالنفط الخام

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها مستمرة في عملية تزويد محطة كهرباء أوباري بالنفط الخام منذ منتصف يونيو الماضي، لتأمين الكميات المطلوبة من قبل الشركة العامة للكهرباء.

وأضافت المؤسسة عبر منشور لها أن شركة الكهرباء تقوم حاليا بإجراء تجارب التشغيل باستخدام النفط الخام، وأن المؤسسة ستستمر في تزويد المحطة خلال الفترة القادمة بالكميات المطلوبة دون انقطاع، نافية مسؤوليتها عن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

كما أشارت الوطنية للنفط إلى أنها تسعى حاليا لتنفيذ مشروع جديد لتزويد محطة أوباري مستقبلا بالغاز، نظرا لفوائده البيئية والاقتصادية الكبيرة حسب المؤسسة.

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