مسلحون يقطعون الكهرباء عن حقول آبار المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة

أعلنت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي عن كافة حقول آبار المياه بالمنظومة، من قبل مجموعة مسلحة من أبناء الجنوب، احتجاجاً على عدم العدالة في طرح الأحمال.

وقالت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة – في بيان – إن قيام المحتجين بقطع التيار الكهربائي عن المنظمة، أدى إلى توقف ضخ المياه عبر المسارين الأوسط والشرقي، المغذي لمدينة طرابلس وكافة المدن الساحلية والوسطى.

وأشارت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة إلى أن هذا لم يمر 24 ساعة على اتفاق العاملين بالكهرباء وأبناء الجنوب، رغم تدخل الحكماء والأعيان بمدن الجنوب، بشأن عودة التيار الكهربائي لمحطة الكهرباء النهر رقم (1)، المغذية لآبار حقلي الشمالي والجنوبي، وتطبيق العدالة في طرح الأحمال.

