اخبار ليبيا الان

السعيدي: اجتماعات القاهرة بحثت تشظي “النواب”

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن ما يقارب 55 من أعضاء المجلس وصلوا إلى العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة موجهة من البرلمان المصري.

وأضاف السعيدي في تصريحات خاصة لـ”218NEWS”، أن الأعضاء اجتمعوا اليوم مع برلمانيين مصريين في مقر البرلمان المصري لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وأيضاً التشظي الحاصل في مجلس النواب.

وبيّن السعيدي أن الأعضاء سيجتمعون غداً في مقر الجامعة العربية في إطار تقريب وجهات النظر ومحاولة إعادة مجلس النواب إلى الواجهة، مشيراً إلى أن هذه الجهود المصرية تسعى إلى إثبات أن الجانب المصري يقف سياسياً على مسافة واحدة من كل الأطراف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك