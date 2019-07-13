السعيدي: اجتماعات القاهرة بحثت تشظي “النواب”

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن ما يقارب 55 من أعضاء المجلس وصلوا إلى العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة موجهة من البرلمان المصري.

وأضاف السعيدي في تصريحات خاصة لـ”218NEWS”، أن الأعضاء اجتمعوا اليوم مع برلمانيين مصريين في مقر البرلمان المصري لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وأيضاً التشظي الحاصل في مجلس النواب.

وبيّن السعيدي أن الأعضاء سيجتمعون غداً في مقر الجامعة العربية في إطار تقريب وجهات النظر ومحاولة إعادة مجلس النواب إلى الواجهة، مشيراً إلى أن هذه الجهود المصرية تسعى إلى إثبات أن الجانب المصري يقف سياسياً على مسافة واحدة من كل الأطراف.

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