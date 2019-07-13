منطقة الكفرة العسكرية تقدم مساعدة مالية لشركتي الكهرباء والمياه 

في إطار دعم بعض القطاعات الخدمية في مدينة الكفرة التي تعاني من عدم وجود ميزانيات كافية لأداء دورها، قامت منطقة الكفرة العسكرية صباح اليوم بتقديم مساعدة مالية لشركتي الكهرباء والمياه.

حيث قام آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء بلقاسم الابعج بحضور آمر قاعدة الكفرة الجوية اللواء مفتاح العبدلي ومدير دائرة الكهرباء فتحي اخريم ومدير شركة المياه المكلف جمال اوحيدة، قام بتسليم مبلغ 100 ألف دينار لمدير دائرة توزيع الكهرباء الكفرة، كما قام بتسليم مبلغ 200 ألف دينار تمثل دفعة أولى من قيمة عقد مع شركة الهدير لحفر بئر مياه بالكفرة المدينة، وبقيمة إجمالية بلغت 368 ألف دينار، بحيث يتم تسليم البئر بعد حفره من المنطقة العسكرية إلى شركة المياه.

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