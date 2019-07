قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، إن أمن ليبيا القومي هو بمثابة الأمن القومي لمصر، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا في حل الأزمة وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية.

يُذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب الليبي، يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيًا الشرق والجنوب والغرب الليبي توافدوا أمس على القاهرة، للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.

The post البرلمان المصري: لن ندخر جهدا لحل الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية