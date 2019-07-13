محطة أوباري الغازية تدخل على الشبكة

أفاد مراسل قناة “218”، مساء السبت، بأن محطة أوباري الغازية دخلت على الشبكة العامة للكهرباء بعد تشغيلها بالنفط الخام.

وقال المهندس رضوان خليل مدير مشروع محطة أوباري الغازية عن الشركة العامة للكهرباء في مقطع مصور نشرته صفحة المحطة بـ”فيسبوك”، إن عملية التشغيل تمت عبر جهود فرق ليبية دون مساعدة أي كوادر أجنبية، واصفا الإنجاز بـ”المعجزة”.

وأضاف المهندس رضوان إن الوحدة الرابعة بالمحطة دخلت الشبكة العامة للكهرباء بالنفط الخام، مبينا أن النفط الخام متوفر ويكفي الوحدة الرابعة لمدة شهر كامل، وأن الإمدادات تتواصل ولا وجود لأي معرقل لاستكمال المشروع.

وأكد أن الفرق الليبية تعمل على تشغيل باقي وحدات توليد الكهرباء في المحطة، حيث سيبدأ العمل على تشغيل الوحدة الثالثة، مؤكدا أنه يستم الإعلان عن دخولها إلى الشبكة فور الانتهاء من الاختبارات التشغيلية.

وكان مصدر في محطة أوباري أكد لقناة “218”، الثلاثاء، دخول الوحدة الرابعة للشبكة العامة للكهرباء بشكل تجريبي بوقود الديزل، في انتظار تغذيتها بالنفط الخام.

يشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وافق على وضع خطة لتحديد احتياطيات الغاز الحالية ومعدلات الإنتاج المتاحة، بهدف تزويد محطة أوباري للطاقة الكهربائية بالإمدادات اللازمة لتعزيز كفاءة الشبكة العامة للكهرباء.

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