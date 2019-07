السعيدي: قطر وتركيا وراء الإرهاب في ليبيا

قال النائب علي السعيدي، عضو مجلس النواب الليبي، إن قطر وتركيا هما عنوان الإرهاب في ليبيا.

وأضاف السعيدي، فى تصريحات له على هامش زيارة وفد من البرلمان الليبي لمجلس النواب المصري، أن الجيش الوطني الليبي يدرك تمامًا أنه لا بد من تطهير طرابلس من هذه الجماعات المتطرفة، لذلك قام بشن عملية ثانية في العاصمة للسيطرة عليها واستعادتها من قبضة هذه الميليشيات.

وأكد أهمية إدراك أن أمن ليبيا هو من أمن مصر، والعكس صحيح، وأن مصر تبحث دائمًا عن استقرار ليبيا، منوهًا بأن مجلس النواب الليبي، سيكون له اليد الكبرى بكل فاعلية في بناء الدولة الحديث.

