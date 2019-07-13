الوطنية للنفط تنعى موظف لها استشهد جراء تفجيرات مقبرة الهواري

بنغازي-العنوان

نعت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، ببالغ الحزن والأسى، استشهاد أحد موظفيها جراء تفجيرات مقبرة الهواري ببنغازي.

وقال بيان، “تلقت المؤسسة الوطنية للنفط خبر استشهاد المغفور له بإذن الله، الزميل خالد المسماري، موظّف لدى شركة الخليج العربي للنفط، والذي استشهد إثر الانفجار الذّي حدث في مقبرة الهواري بمدينة بنغازي يوم الخميس الماضي”.

وأضافت، “في هذا الحدث الجلل، يتقدم المهندس مصطفى صنع الله باسمه وباسم كافّة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وموظفي القطاع، بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد، راجـين من المولى عزّ وجلّ أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته”.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن إدانتها الشديدة للهجوم الغادر الذي حدث يوم الخميس الماضي.

والمسماري، موظف تابع لإدارة النقل بشركة الخليج العربي للنفط، وهو أحد الضحايا الأربعة الذين سقطوا جراء التفجيرات الإرهابية التي ضربت جنازة اللواء ركن خليفة المسماري، وقد التعرف عليه يوم أمس الجمعة.

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