برلماني: التدخل التركي ينعكس بشكل سلبي على أمن ليبيا

أكدت عضو مجلس النواب الليبي ابتسام الربيعيي أن الدور التركي المشبوه في لبيبا عبر دعم المليشيات بالسلاح والأموال أصبح معروفا لدى الجميع، ويتسبب في سقوط الضحايا وينعكس بشكل سلبي على أمن ليبيا واستقرارها.

وأضافت الربيعيي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارتها ضمن وفد برلماني ليبي إلى مصر – : “إن الدور التركي في دعم المليشيات في ليبيا هدد حياة المواطنين وتسبب في سقوط العديد من الدماء”..مؤكدة أن الأولوية الآن في ليبيا تتمثل في القضاء على الإرهاب..منوهة بأهمية الدور المصري في دعم ومسانده الشعب الليبي والحفاظ عليه.

