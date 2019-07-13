المرأة في درج.. خطوات لاقتحام سوق العمل

انطلقت في مدينة درج أعمال الدورة التدريبية في مجال الخياطة والتفصيل والكروشيه والأشغال اليدوية، في إطار دعم الأسرة المنتجة ومحاولة بالنهوض بشريحة النساء، على الرغم من الإمكانيات المحدودة والبسيطة.

وتشارك في الدورة التي تأتي ضمن نشاطات الجمعية الليبية العالمية الاجتماعية الشاملة فرع درج، 15 امرأة من المدينة، على أن تستمر لمدة شهر كامل تتلقى فيها المشاركات مجموعة من الخبرات والمعارف في الجانب النظري والعملي بكل ما يختص عالم الخياطة وتفاصيلها.

وتنال المتدربة في ختام الدورة شهادة تؤهلها للمشاركة واقتحام سوق العمل ليغطي العجز الكبير بالمدينة في ظل عدم وجود مصانع ومعامل توفر فرص للعمل للنساء.

وتعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها والتي تحمل أهداف الاهتمام بالجانب الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمساهمة في التنمية الاجتماعية، وتنمية المشاريع الصغرى وإيجاد فرص عمل لفئة النساء.

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