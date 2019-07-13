ورشة عمل بالتعاون مع الصحة العالمية لتقييم الوضع الحالي

نظمت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة اليوم السبت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل تدريبية حول الصحة النفسية أثناء حالات النزاع بهدف تقييم الوضع الحالي لخدمات الصحة النفسية في ليبيا وكيفية تحسينها والنهوض بها في إطار مشروع تقويه الرعاية الصحية الاولية

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن ورشة العمل أقيمت بمركز التدريب بمدينة البيضاء بحضور الناطق الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بوزارة الصحة عبدالوهاب بوشوق وعدد من خبراء الصحة النفسية وعدد من رؤساء الأقسام والمكاتب من الجهات ذات العلاقة بليبيا والمهتمين بالشأن الصحي.

وقام المشاركون في ورشة العمل بعمل تقييم شامل للوضع الحالي والتعرف على الاحتياجات الطارئة والفجوات والعمل على تطوير استراتيجية وطنية ضمن خطة قصيرة الأجل لمجابهة مرحلة الأزمة وخطة طويلة الأمد لتحسين خدمات الصحة النفسية، وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وتهدف الورشة التدريبية إلى تأهيل أطباء الأسرة لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية.

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