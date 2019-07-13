“غضب فزان” يوضّح بشأن إغلاق “الشرارة”

أصدرت مجموعة من حراك “غضب فزان” ظهر السبت، أثناء وجودهم قرب المدخل الشرقي لحقل الشرارة، بشأن عدولهم عن إغلاق الحقل مؤقتا.

وبين المحتجون أنهم عدلوا عن إغلاق الحقل لتلقيهم وعودا بإدخال محطة كهرباء أوباري الغازية على الشبكة العامة للكهرباء في القريب العاجل، وهو ما يعد من أولويات مطالب الحراك.

وأمهل الحراك الحكومة مدة أسبوعين لإنهاء العمل داخل المحطة أو سيتم إقفال الحقل بطريقة أو بأخرى دون الاستماع الى أي جهة كانت.

وفي ساعات مساء السبت أفاد مراسل قناة “218” في مدينة أوباري، بأن محطة أوباري الغازية دخلت على الشبكة العامة للكهرباء بعد تشغيلها بالنفط الخام.

وكانت قوة حماية الحقل التابعة للقيادة العامة منعت دخول شباب حراك “غضب فزان” لتلقيهم أوامر بعدم السماح لهم باتخاذ أي إجراء يضر بعملية الإنتاج.

وكان حراك “غضب فزان” قد أعلن في وقت سابق أنه سيعمل على غلق حقلي الشرارة والفيل السبت، حيث قال منسق الحراك بشير الشيخ في تصريح خاص لـ”218″ إنهم سيغلقون الحقلين احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية في الجنوب.

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